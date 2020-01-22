В Минске такси перевернулось вместе с пассажиром

По предварительной информации, около 18:15 во вторник 59-летний водитель автомобиля "Яндекс.Такси" ехал по улице Цеткин со стороны улицы Богушевича в направлении Кальварийской. На его пути появилась преграда (блок), однако мужчина не снизил скорость. В результате машина перевернулась.





В результате ДТП пассажирка такси и водитель доставлены в медучреждение.