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В Минске такси перевернулось вместе с пассажиром

В Минске перевернулась такси: пострадали пассажир и водитель, сообщает ГАИ.

По предварительной информации, около 18:15 во вторник 59-летний водитель автомобиля "Яндекс.Такси" ехал по улице Цеткин со стороны улицы Богушевича в направлении Кальварийской. На его пути появилась преграда (блок), однако мужчина не снизил скорость. В результате машина перевернулась.

В результате ДТП пассажирка такси и водитель доставлены в медучреждение.
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