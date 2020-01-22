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Пневмония в Китае: число жертв стремительно растет

В Китае от заболевания пневмонией нового типа скончались девять человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения.

Об этом в среду, 22 января, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь, сообщает Reuters.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", − указал чиновник.

Он подчеркнул, что власти страны принимают активные превентивные меры.

По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. 

В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.


Накануне сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли четыре человека. Власти страны официально подтвердили, что он передается от человека к человеку.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. 
Источник: Корреспондент.net
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