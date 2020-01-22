Пневмония в Китае: число жертв стремительно растет

Об этом в среду, 22 января, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь, сообщает Reuters.





"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", − указал чиновник.





Он подчеркнул, что власти страны принимают активные превентивные меры.





По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.





В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.









Накануне сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли четыре человека. Власти страны официально подтвердили, что он передается от человека к человеку.





Случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.



