+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Новый прогноз: весна наступит в феврале

Необычно теплая погода может установиться в ближайшие недели в Беларуси, о чем свидетельствуют данные долгосрочного прогноза на Gismeteo.


Нынешняя зима в Беларуси непривычно теплая: температура воздуха редко опускается ниже нуля, более того за всю зиму у нас почти не было снега. И, судя по прогнозам, уже, видимо, и не будет.

По крайней мере, на следующей неделе по данным Gismeteo, температура будет колебаться от +2°C до +7°C и пройдут дожди.

А в начале февраля температура воздуха будет составлять от +3°C до +8°C. Пока неизвестно, как давно в последний раз был такой же теплый февраль. 


Правда, в середине февраля обещают еще кратковременные заморозки.

Но следует иметь ввиду, что долгосрочные прогнозы часто бывают ошибочными - ранее тот же ресурс обещал на середину февраля суровые морозы до -20°C.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru