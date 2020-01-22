Новый прогноз: весна наступит в феврале





Нынешняя зима в Беларуси непривычно теплая: температура воздуха редко опускается ниже нуля, более того за всю зиму у нас почти не было снега. И, судя по прогнозам, уже, видимо, и не будет.





По крайней мере, на следующей неделе по данным Gismeteo , температура будет колебаться от +2°C до +7°C и пройдут дожди.





А в начале февраля температура воздуха будет составлять от +3°C до +8°C. Пока неизвестно, как давно в последний раз был такой же теплый февраль.









Правда, в середине февраля обещают еще кратковременные заморозки.















