Новый прогноз: весна наступит в феврале
Необычно теплая погода может установиться в ближайшие недели в Беларуси, о чем свидетельствуют данные долгосрочного прогноза на Gismeteo.
Нынешняя зима в Беларуси непривычно теплая: температура воздуха редко опускается ниже нуля, более того за всю зиму у нас почти не было снега. И, судя по прогнозам, уже, видимо, и не будет.
По крайней мере, на следующей неделе по данным Gismeteo, температура будет колебаться от +2°C до +7°C и пройдут дожди.
А в начале февраля температура воздуха будет составлять от +3°C до +8°C. Пока неизвестно, как давно в последний раз был такой же теплый февраль.
Правда, в середине февраля обещают еще кратковременные заморозки.
Но следует иметь ввиду, что долгосрочные прогнозы часто бывают ошибочными - ранее тот же ресурс обещал на середину февраля суровые морозы до -20°C.
"Белорусский партизан"
10:25 22/01/2020
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