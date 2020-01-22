Неофициально: мужчина, чей труп нашли у Свислочи, - офицер КГБ
Молодой мужчина, тело которого 19 января нашли на берегу Свислочи в центре Минска, работал в Комитете государственной безопасности, сообщает NEXTA.
По информации блогера, умерший был офицером КГБ, но не из центрального аппарата. Ему было 32 года.
Тело было найдено в неестественной позе, под одеждой были синяки, а при себе погибший имел некие-то "ненадлежащие документы". Труп привезли в морг КГБ на улице Макаенка, 13, где тело осматривали в «закрытом» режиме без составления актов, пишет NEXTA.
Как сообщалось ранее, 19 января на берегу Свислочи, недалеко от гостиницы "Беларусь", минчанка, выгуливая собаку, обнаружила труп мужчины. Тело находилось у пешеходного моста, соединяющего гостиницу и Дворец спорта.
Минчанка вызвала «скорую» и милицию. Однако никаких подробностей от официальных органов после этого не последовало.
"Белорусский партизан"
10:04 22/01/2020
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