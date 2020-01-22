Неофициально: мужчина, чей труп нашли у Свислочи, - офицер КГБ

По информации блогера, умерший был офицером КГБ, но не из центрального аппарата. Ему было 32 года.





Тело было найдено в неестественной позе, под одеждой были синяки, а при себе погибший имел некие-то "ненадлежащие документы". Труп привезли в морг КГБ на улице Макаенка, 13, где тело осматривали в «закрытом» режиме без составления актов, пишет NEXTA.

















Минчанка вызвала «скорую» и милицию. Однако никаких подробностей от официальных органов после этого не последовало.







