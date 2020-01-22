В 2019-м стали чаще называть детей редкими именами. Только в Минске имена 180 мальчиков и 251 девочки в записях актов о рождении по итогам года не повторяются.





В столице на свет появились Ассоль, Венера, Дженнифер, Леля, Рогнеда, а также Фадей, Оскар, Добромир, Ив и Витовт. Всего за прошедший год в столице зарегистрировано более 19 тыс. новорожденных.









Редкие имена были и в регионах. Девочек, например, называли Мерседес, Германика, Айсель, Веселина, Златославия, Миледи, Добромила, Эльза, Аян, Ясна, Луна, Лея, Вирсавия, Лазарина, Любава, Ясмина, Симона, Сена, Фекла, Элис, Юнона, Ядвига.





Среди редких мужских имен — Геральд, Филат, Соломон, Тамерлан, Франц, Марс, Камиль, Автандил, Мейлис, Тадевуш, Фома, Мартин, Леонтий. Как отметили в Минюсте, чаще редкие имена давали девочкам. А наибольшее количество детей с уникальными именами — в Минске и областных центрах.









По итогам года в топ-10 самых популярных собственных имен вошли Максим, Артем, Михаил, Александр, Матвей, София, Анна, Мария, Ксения, Анастасия. Известны имена, которыми чаще всего называли малышей в регионах. Например, в Брестской области появилось много Михаилов, Артемов, Иванов, Максимов, Тимофеев, Софий, Марий, Анн, Полин, Анастасий. В Витебской области также популярными были имена Александр, Никита, Матвей, Иван, Егор, Дарья, Ксения, Милана, а в Минске — Михаил, Роман, Анна, Алиса и Ксения.





Родители вправе выбрать для ребенка любое имя, которое не противоречит нормам общественной морали, отметили в Минюсте. Малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, указанное в записи акта о рождении первым, считается основным.





В 2019 году органами ЗАГС республики зарегистрировано более 88,3 тыс. актов о рождении. Более 8 тыс. регистраций рождения детей прошло в торжественной обстановке. Наибольшее количество записей актов о рождении совершено органами ЗАГС Минска — более 19 тыс., Брестской — более 14,1 тыс., Гомельской — 13,4 тыс., Минской — 12,6 тыс. — областей.





За год в республике зарегистрировано более 62,7 тыс. браков (в 2018-м — 60,7 тыс.).





В Беларуси действуют 147 отделов ЗАГС районных, городских исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах, один Дворец гражданских обрядов.



