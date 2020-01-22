"Белпочта" разберется с задержкой посылок из Китая

Многие белорусы высказывают недовольство тем, что почтовые отправления доходят слишком долго. Заказанные еще в ноябре и декабре посылки из Китая до сих пор не были доставлены, жалуются клиенты.





В связи с этим в компании извинились и сообщили, что поток почты в связи с наступившими праздниками увеличился на 30-40%, из-за чего сотрудники не справляются со всеми посылками.





В настоящее время штат был доукомплектован дополнительными сотрудниками, которые займутся обработкой международных почтовых отправлений, чтобы ускорить доставку заказчикам, отметили в организации, пишет pogovorim.by



