Минчанин ломом вскрыл ломбард, но ничего не успел украсть

Ночью с воскресенья на понедельник бойцы Московского отдела Департамента охраны выехали на срабатывание сигнализации в ломбарде.

На месте происшествия сотрудники были через три минуты. Там они застали мужчину, который ломом отжал решетку и стеклопакет, разбил второе окно и зашел в помещение, сообщает МВД.

Мужчину задержали. Правда, ничего украсть он так и не успел.

Ранее задержанный уже был судим.