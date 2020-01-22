Минчанин ломом вскрыл ломбард, но ничего не успел украсть
Инцидент произошел ночью на 20 января.
Ночью с воскресенья на понедельник бойцы Московского отдела Департамента охраны выехали на срабатывание сигнализации в ломбарде.
На месте происшествия сотрудники были через три минуты. Там они застали мужчину, который ломом отжал решетку и стеклопакет, разбил второе окно и зашел в помещение, сообщает МВД.
Мужчину задержали. Правда, ничего украсть он так и не успел.
Ранее задержанный уже был судим.
07:57 22/01/2020
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