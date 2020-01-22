В Беларуси изменились правила отправки и получения посылок

В документе появился пункт, по которому пересылка физлицами иностранной валюты (а также платежных документов и документарных ценных бумаг в иностранной валюте) за пределы Беларуси допускается только в письмах с объявленной ценностью, если в стране назначения оказывается эта услуга.

В постановлении конкретизировали, какие отправления могут приходить на абонементные ящики: простые почтовые карточки, письма, бандероли, мелкие пакеты, пресса, извещения на почтовые отправления, которые с учетом их размеров могут быть помещены в них.

Также в Беларуси появился новый вид отправления письменной корреспонденции — гибридное отправление. Оно «предоставляет возможность пользователям услуг почтовой связи отправлять и получать почтовые отправления, наибольшая часть пересылки которых осуществляется в электронном виде».

Теперь белорусы смогут отслеживать международные отправления письменной корреспонденции.

Также в постановлении Совмина прописали, какие посылки считаются хрупкими, громоздкими и тяжеловесными. От этого зависит стоимость отправки. Например, уточняется, что международной громоздкой посылкой считается та, вес которой от 20 до 50 килограммов и которая по своей форме (структуре) не может легко грузиться вместе с другими почтовыми отправлениями.

Кстати, предельный вес отправлений ускоренной почты и посылок составляет 50 килограммов. Такой же максимальный вес допустим и для как и посылок, которые доставляют курьеры.

А получить посылку, которую отправили несовершеннолетнему гражданину, могут его законные представитель, если представят документ, удостоверяющий личность, — паспорт, водительское удостоверение, военный билет) и документы, подтверждающие родственные отношения или права законных

представителей.