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Обед за доллар вызвал дискуссию в фэйсбуке

Неужели можно поесть за 1 доллар = 2 рубля? Оказывается, можно неплохо перекусить. Однако и в этом случае найдутся критиканы, которые найдут в этом минусы.




Житель Пинска Руслан Гусейнов выложил в своем фэйсбук пост с фото обеда в университете Пинска, и приложил чек – 2 рубля 16 копеек.

“Суп гороховый, картошка пюре, котлета особая 50 гр., подлива, 3 кусочка черного хлеба, кисель, булочка, вилка, ложка, 2 посуды, поднос, стол, стул, гардероб, тепло, туалет бесплатный, вежливое общение работников, экономия времени и денег”, – так написал пинчанин о своих впечатлениях.

Казалось бы, ну и супер – покушал человек на доллар и доволен. Да не тут-то было – у комментаторов не обошлось без дискуссии. Передадим некоторые моменты.

Как и 30 лет назад ………а где семга,киви….мы же их выращиваем!!!

Как и 50 лет назад. Но за 2 рубля, в принципе, нормально поесть голодному студенту ))

Адекватная цена. В чем проблема?

Ну цена может адекватная, ну всё-таки как-то не густо, интересно как в Беларусь сейчас нужно питаться мужику если мужик працует физически?

Не густо так и цена соответствует. На доллар надо ,чтобы стол ломился?

Не густо? Возьмите в 2 раза больше на 2 доллара.

Для такого количества конечно дорого.

Это не адекватная цена, а низкая. Ниже стоимости продуктов. Наверное, там как-то дотируют столовку. Я такой цены никогда не видела, надеюсь, котлета из мяса хотя бы наполовину.

Выглядит так себе… и порция маловата… но за 1$ вполне еда)))

Бл…, ну как можно быть ещё не довольным?)) Этот обед стоит 1$ мать его!!!!!! Цена ниже некуда а большинству ещё мало или плохо)) Занавес….
1reg.by
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