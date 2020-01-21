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Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн впервые рассказал о болезни Паркинсона

Певец впервые прокомментировал слухи о наличии у него страшной болезни, подтвердив их.


 Об этом он рассказал в телепередаче Good Morning America.

Слухи о том, что певец болен, появились в 2019 году. Осборн отметил, что он не умеет хранить секреты и "не может больше жить с этим".

Музыкант подтвердил, что лечился как в США, так и за рубежом. На текущий момент он проходит медикаментозное лечение дома.


Супруга Осборна подчеркнула, что диагноз мужа - это не смертельный приговор, но он сильно повлиял на их жизнь.

Ранее ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом. Также Корреспондент писал о том, что новый клип Оззи Осборна стал хитом сети.
korrespondent.net
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