



Об этом он рассказал в телепередаче Good Morning America.





Слухи о том, что певец болен, появились в 2019 году. Осборн отметил, что он не умеет хранить секреты и "не может больше жить с этим".





Музыкант подтвердил, что лечился как в США, так и за рубежом. На текущий момент он проходит медикаментозное лечение дома.









Супруга Осборна подчеркнула, что диагноз мужа - это не смертельный приговор, но он сильно повлиял на их жизнь.





Ранее ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом. Также Корреспондент писал о том, что новый клип Оззи Осборна стал хитом сети.



