+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь вошла в пятерку стран с самым доступным интернетом

Среди 206 исследованных государств Беларусь заняла пятое место по доступности высокоскоростного интернета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ресурс cable.co.uk.

В лидеры рейтинга вышла Сирия, где доступ в Сеть на месяц можно получить в среднем за 6,6 доллара США (здесь и далее стоимость указана в этой валюте). На втором месте по дешевизне интернета оказалась Украина (6,64), на третьем – Россия (7,35), на четвертом – Румыния (8,15). Беларусь разместилась на пятой строчке (9,87). Наименее доступные цены на интернет найдены в Йемене (более 2,4 тыс. долларов) и Эритрее (свыше 2,6 тыс. долларов).

Кроме того, в мире наблюдается увеличение скорости широкополосного доступа при снижении его стоимости.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru