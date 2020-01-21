Hand made: «Белпочта» предлагает акцию День ручного письма
РУП «Белпочта» 23 января в выделенных отделениях почтовой связи республики проведет акцию «День ручного письма», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе предприятия.
В этот день белорусы смогут бесплатно отправить почтовые карточки или конверты с открытками в адрес родных и друзей. Сотрудники почты бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.
В Минске акция «День ручного письма» пройдет с 15:00 до 17:00 в круглом зале Почтамта на пр. Независимости, 10. А также с 10:00 до 11:00 в ОПС № 108 на ул. Корженевского, 25.
18:59 21/01/2020
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