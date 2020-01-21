+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Hand made: «Белпочта» предлагает акцию День ручного письма

РУП «Белпочта» 23 января в выделенных отделениях почтовой связи республики проведет акцию «День ручного письма», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе предприятия.

В этот день белорусы смогут бесплатно отправить почтовые карточки или конверты с открытками в адрес родных и друзей. Сотрудники почты бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.


В Минске акция «День ручного письма» пройдет с 15:00 до 17:00 в круглом зале Почтамта на пр. Независимости, 10. А также с 10:00 до 11:00 в ОПС № 108 на ул. Корженевского, 25.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru