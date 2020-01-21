Трагедия на ул. Бакинской: обнаружено тело мужчины. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки
На ул. Бакинской 21 января обнаружили тело 64-летнего мужчины с признаками падения с высоты, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.
Трагедия произошла днем 21 января. На месте работала следственная группа. Чтобы установить точную причину смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.
18:51 21/01/2020
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