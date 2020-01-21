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Видеофакт: женские экипажи осваивают новые танки Китая ZTQ-15

Судя по всему, обучение проходит на территории, где дислоцируется 76-я армейская группа НОАК, в Тибетском автономном районе.


В сети появилось видео, на котором женские экипажи осваивают новые танки Китая ZTQ-15. Об этом пишет «Российская газета».

В аннотации к видеоролику, который появился в социальных сетях, говорится, что обучение проходит на территории 76-й армейской группы НОАК, дислоцированной в Тибетском автономном районе Китая.

В ролике можно увидеть, как девушки обслуживают и моют танк, производят погрузку снарядов. На отдельных кадрах девушки в шлемофонах водят танк и стреляют из него.

Отметим, что танк ZTQ-15 впервые был официально показан в 2019 году на военном параде, посвященном 70-летию образования КНР. Танк массой около 36 тонн комплектуется 1000-сильным мотором. Благодаря этому машина получила возможность преодоления разных препятствий.
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