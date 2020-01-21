



В отношении нее начали административный процесс, сообщает в ответе на электронные запросы заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.





Запросы присылали Игорь Случак и Глеб Сандрос.





Скандальная история произошла в конце прошлого года. В Facebook Малкина написала по-русски следующее: "Я знаю 4 [языка], кроме языков программирования. Естественно, мерзкую белмову и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свою бы*ломову сами учите".





Айтишница не верила, что ее могут за такое привлечь к ответственности. Получается, что ошиблась.









В ответах чиновник пишет, что минская милиция установила личность пользовательницы Facebook и был "начат административный процесс".





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