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Минскую айтишницу привлекут к ответственности за оскорбление белорусского языка

Минскую айтишницу Ольгу Малкину привлекут к ответственности за оскорбление белорусского языка.


В отношении нее начали административный процесс, сообщает в ответе на электронные запросы заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран

Запросы присылали Игорь Случак и Глеб Сандрос.

Скандальная история произошла в конце прошлого года. В Facebook Малкина написала по-русски следующее: "Я знаю 4 [языка], кроме языков программирования. Естественно, мерзкую белмову и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свою бы*ломову сами учите".

Айтишница не верила, что ее могут за такое привлечь к ответственности. Получается, что ошиблась.


В ответах чиновник пишет, что минская милиция установила личность пользовательницы Facebook и был "начат административный процесс". 

Статья 9:22 "Нарушение законодательства о языках". За публичное оскорбление белорусского языка грозит штраф — от 4 до 10 базовых величин (от 108 до 270 рублей).
Источник: euroradio.fm
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