Вышел, украл, в тюрьму: житель Барановичей обокрал отца
В Барановичах 39-летний мужчина похитил у отца около $6 тыс., которые предназначались для зарубежной командировки
15 января мужчина освободился из ИВС в Дрогичине, куда был водворен за хищение мобильного телефона. Его встретила мать, и вместе они уехали домой.
Во время чаепития в квартире к ним присоединился отец. В своей куртке он несколько дней хранил крупную сумму, которая предназначалась для зарубежной командировки. Об этом знали близкие главы семейства.
Как только владелец денег уснул, а его жена вышла из квартиры, подозреваемый забрал валюту и скрылся. В последующем эти деньги он потратил на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов.
С заявлением о пропаже денег владелец обратился лишь через несколько дней. Все это время он надеялся увидеть сына и уговорить его вернуть похищенное.
Оперативники задержали подозреваемого 19 января у подъезда многоквартирного дома, куда он приехал на такси продолжать застолье в съемной квартире.
К тому моменту у мужчины остались $800, Br110, печатка и часы.
https://www.belta.by/incident/view/zhitel-baranovichej-vyjdja-iz-izoljatora-obokral-ottsa-376641-2020/
Сейчас он находится в ИВС, его действиям дана правовая оценка. Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
Источник: belta.by
16:38 21/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение