Меган Маркл отказалась от выполнения королевских обязанностей и титула принцессы - и, значит, должна вернуть в королевскую сокровищницу все предоставленные ей украшения.





Такой суровый вердикт вынесла бабушка ее мужа Гарри Елизавета II. Более того, Меган обязана возвратить не только сокровища короны, но и личные подарки — драгоценности, которые были ей подарены после свадьбы.





Например, 38-летняя Меган лишилась кольца с большим голубым камнем, которое Гарри преподнес ей после официальной церемонии бракосочетания. Королева покушалась даже на обручальное кольцо Меган с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы, но пока что актрисе удалось его отстоять, сообщает американское издание Woman's Day.





Меган придется вернуть не только роскошную бриллиантовую тиару, но даже собственное свадебное платье





Более того, королева может настоять, чтобы Меган вернула и дорогую одежду, обувь и сумки, которые она покупала на деньги британской короны. С момента свадьбы бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» собрала впечатляющий гардероб.





Как подсчитала британская Daily Mail, только в 2019 году Меган потратила на одежду 211 700 фунтов. И это она еще сэкономила! В прошлом году жена принца Гарри вдвое сократила расходы на обновки — после того, как британцы обрушились на нее с критикой за непомерные траты. Больше всего Меган ругают за пристрастие к дорогой дизайнерской одежде.





Модные эксперты сходятся во мнении: часть гардероба Меган сможет оставить себе. Ведь она часто миксует дорогие вещи с одеждой демократичных марок, например, Banana republic — вряд ли британская корона позарится на них.





А вот платья и сумки от Dior и Givenchy у нее вполне могут потребовать отдать. Та же судьба, вероятнее всего, ждет и свадебное платье Меган — оно считается собственностью короны.





Ранее Елизавета II сделала официальное заявление, в котором сообщила, что снимает с внука и его жены королевские полномочия. Меган и Гарри лишаются титула герцога и герцогини Сассекских, а так же всех привилегий.





Гарри лишили еще и воинских званий за службу в армии и участие в боевых действиях в Афганистане — отныне он не может появляться на публике в военной форме.





Принц Гарри уже прервал молчание и впервые прокомментировал отказ от королевских полномочий. По его словам, они с Меган хотели «продолжать служить королеве, Содружеству наций, при этом не получая бюджетных средств».





Но, как признался Гарри, они не ожидали таких серьезных последствий, о которых он теперь сожалеет.









И действительно, пока что свобода от королевских обязанностей принесла ему только проблемы и убытки. Большую часть бюджета внука Елизаветы составлял 21 миллион фунтов стерлингов, которые ежегодно выделял сыну принц Чарльз из своих личных доходов от герцогства Корнуолльского.





Вероятно, Чарльз продолжит содержать сына и жену — иначе им не на что будет жить.





Правда, теперь Меган и Гарри обязаны будут возместить стоимость ремонта коттеджа в поместье Фрогмор - на принце повис долг в в 2,5 миллиона фунтов.





А поскольку супруги пожелали сохранить коттедж за собой, им придется платить за него солидную арендную плату. И это, похоже, только начало войны, которую бабушка Елизавета объявила против сбежавшей принцессы.