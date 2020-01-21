Шок! В Бресте умер 18-летний пограничник
За его жизнь врачи боролись две недели. Вероятная причина смерти - менингит
Парень прибыл в Брест для прохождения обучения по специальности «инспектор пограничной службы». Спустя 60 дней его не стало.
О том, что в Бресте умер молодой пограничник, «Бресткой газете» рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
Парня звали Павел Сигнеев. В июне прошлого года ему исполнилось 18 лет. Его призвали в Брест для прохождения обучения по специальности «инспектор пограничной службы» из деревни Староград Кормянского района Гомельской области.
Прибыл Павел 21 ноября 2019 года.
«Все случилось внезапно. 7 января Павел был направлен в больницу скорой помощи, а оттуда для дальнейшего лечения – в УЗ «Брестская областная больница». К сожалению, болезнь оказалась сильнее и вчера (20 января 2020 года – прим. авт.) – случилась трагедия, он умер», – рассказал Дмитриев.
По его словам, родителям военнослужащего сразу сообщили о случившемся. В Брест приехала его мать.
«Проживала у нас здесь же, наблюдала, но произошло то, что произошло», – подытожили в пресс-службе погрангруппы.
О том, что стало причиной смерти, официальные источники не говорят – не этично. Тем не менее, возможным заболеванием, которое скоропостижно унесло жизнь 18-летнего военнослужащего, некоторые называют менингит.
«Мы слышали, что это менингит… Нужно ждать заключение», – рассказали tut.by жители деревни Староград Кормянского района, откуда родом Павел.
Такой же информацией владеет и бывший коллега умершего военнослужащего.
«Осенью Павла призвали в армию, у него все было хорошо со здоровьем, ни разу не жаловался. Вчера одногруппники написали, что он скончался от менингита», – поделился он с порталом.
В комментариях к посту о гибели срочника в одном из пабликов «ВКонтакте» некоторые пользователи также заявили, что причина смерти – именно менингит. Об этом говорят и сослуживцы Павла.
«Прибыли мы в 20-х числах ноября, а в декабре он стал жаловаться на головные боли. В медпункте ему что-то выписывали от головы, но не помогало. Потом отвезли на обследование в больницу — менингит!», — сообщили они «Нашей Ниве».
По их словам, причиной менингита мог стать клещ, который якобы укусил парня осенью, еще до призыва на службу. Но этому укусу семья значения не придала.
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский не стал подтверждать диагноз, который был выставлен Павлу Сигнееву.
«Все необходимые профилактические мероприятия, связанные с такими случаями, были нами проведены, — отметил Бычковский. — В этой связи проводится служебная проверка».
"Белорусский партизан"
13:38 21/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение