Шок! В Бресте умер 18-летний пограничник

Парень прибыл в Брест для прохождения обучения по специальности «инспектор пограничной службы». Спустя 60 дней его не стало.





Сергей Дмитриев. О том, что в Бресте умер молодой пограничник, « Бресткой газете » рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы





Парня звали Павел Сигнеев. В июне прошлого года ему исполнилось 18 лет. Его призвали в Брест для прохождения обучения по специальности «инспектор пограничной службы» из деревни Староград Кормянского района Гомельской области.





Прибыл Павел 21 ноября 2019 года.





«Все случилось внезапно. 7 января Павел был направлен в больницу скорой помощи, а оттуда для дальнейшего лечения – в УЗ «Брестская областная больница». К сожалению, болезнь оказалась сильнее и вчера (20 января 2020 года – прим. авт.) – случилась трагедия, он умер», – рассказал Дмитриев.





По его словам, родителям военнослужащего сразу сообщили о случившемся. В Брест приехала его мать.





«Проживала у нас здесь же, наблюдала, но произошло то, что произошло», – подытожили в пресс-службе погрангруппы.