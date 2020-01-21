Как нас дурят по телефону и почему мы на это покупаемся

Корреспонденту Медиа-Полесья хотели подарить "французскую" туалетную воду и телефон на две сим-карты.





Телефонный звонок на моём смартфоне раздался во второй половине дня. Ответив на него, я услышал женский голос, который механическим тоном повторял заученные фразы.





Женщина из информационного отдела «Теле-Л» (было неразборчиво сказано) рассказала, что мне дарят туалетную воду и телефон, нужно только через неделю забрать посылку на почте и оплатить почтовые услуги в размере 39 рублей 90 копеек.





Интересно, что дама, позвонившая мне, знала не только мой номер телефона, но и точный почтовый адрес. А ещё она пыталась уговорить меня сказать, что я подтверждаю, что получу заказ, и утверждала, что это не лохотрон, а я когда-то покупал что-то в этой чудесной конторе.





Многие люди «ведутся» на такой внезапно свалившийся «подарок» и идут на почту за «котом в мешке». Деньги за услуги вроде бы и не большие, но, если таких «подарков» много, то на этом кто-то неплохо зарабатывает.





Особенно таким уговорам подвержены люди в возрасте, которые перестают критически относиться к получаемой информации.





Я записал разговор с «нелохотронщицей» на диктофон. Предупредите ваших родных и близких о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.









Нелохотронщинца: Вам звонят из информационного отдела Теле-Л, вы наш выборочный клиент, мы хотим отправить вам в подарок туалетную воду «Аромат Франции», а после её получения ещё и телефон на 2 сим-карты. В течение одной недели вам будет извещение с почты, подойдёте с паспортом и получите посылку. Этот товар вы получаете в подарок, на почте вы оплачиваете только услуги почты по доставке и упаковке ценной посылки. Сумма к оплате 39 рублей 90 копеек. Вы подтверждаете получение посылки в течение недели, Василий Васильевич?





Корреспондент МП: Ну, как я могу подтвердить, если она ещё не пришла?





- Если вы делаете заказ, мы его оформляем и на дату, которую вам удобно, мы её отправляем на ваше почтовое отделение. На какую дату вам удобно получить посылку? В течение недели, или, может на январь, февраль?





- Ну, если скажем на февраль?





- К какой дате?





- 23 февраля.





- Хорошо, 23 февраля, какую воду вы выбираете, мужскую или женскую?





- Мужскую, раз 23 февраля.





- Давайте сверим ваши данные. Вы, ..., проживатете в городе Пинске улица…, дом .., квартира.. – всё верно?





- Верно, да.





- Почтовый индекс 225 710?





- А откуда вы узнали мой адрес?





- Вы раннее у нас приобретали или просто интересовались нашими товарами и ваши данные остались в нашей базе.





- Что-то я не припомню, чтобы к вам обращался.





- Ну, может вы могли просто поинтересоваться, у нас различные товары для дома, красоты, здоровья. Мы на рынке уже 11 лет, поэтому вы могли интересоваться нашими товарами.





- Ага, и сколько это будет стоить, услуга ваша?





- Извещение придёт на ваше почтовое отделение. Вы подойдёте с паспортом и получите посылку. Сумма к оплате 39 рублей 90 копеек.





- Спасибо, нет, я не хочу.









- Хорошо. Вы не будете делать заказ, почему решили отказаться?





- Мне что-то сомнительно ваше предложение. Спасибо.





- Ну, вы получите вашу туалетную воду в подарок, никаких здесь лохотронов нету.





- Спасибо, до свидания.







