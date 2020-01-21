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Как нас дурят по телефону и почему мы на это покупаемся

Телефонный звонок раздался во второй половине дня - женский голос механическим тоном повторял заученные фразы.

Как нас дурят по телефону и почему мы на это покупаемся
Корреспонденту Медиа-Полесья хотели подарить "французскую" туалетную воду и телефон на две сим-карты.

Телефонный звонок на моём смартфоне раздался во второй половине дня. Ответив на него, я услышал женский голос, который механическим тоном повторял заученные фразы.

Женщина из информационного отдела «Теле-Л» (было неразборчиво сказано) рассказала, что мне дарят туалетную воду и телефон, нужно только через неделю забрать посылку на почте и оплатить почтовые услуги в размере 39 рублей 90 копеек.

Интересно, что дама, позвонившая мне, знала не только мой номер телефона, но и точный почтовый адрес. А ещё она пыталась уговорить меня сказать, что я подтверждаю, что получу заказ, и утверждала, что это не лохотрон, а я когда-то покупал что-то в этой чудесной конторе.

Многие люди «ведутся» на такой внезапно свалившийся «подарок» и идут на почту за «котом в мешке». Деньги за услуги вроде бы и не большие, но, если таких «подарков» много, то на этом кто-то неплохо зарабатывает.

Особенно таким уговорам подвержены люди в возрасте, которые перестают критически относиться к получаемой информации.

Я записал разговор с «нелохотронщицей» на диктофон. Предупредите ваших родных и близких о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.


Нелохотронщинца: Вам звонят из информационного отдела Теле-Л, вы наш выборочный клиент, мы хотим отправить вам в подарок туалетную воду «Аромат Франции», а после её получения ещё и телефон на 2 сим-карты.  В течение одной недели вам будет извещение с почты, подойдёте с паспортом и получите посылку. Этот товар вы получаете в подарок, на почте вы оплачиваете только услуги почты  по доставке и упаковке ценной посылки. Сумма к оплате 39 рублей 90 копеек. Вы подтверждаете получение посылки в течение недели, Василий Васильевич?

Корреспондент МП: Ну, как я могу подтвердить, если она ещё не пришла?

- Если вы делаете заказ, мы его оформляем и на дату, которую вам удобно, мы её отправляем на ваше почтовое отделение. На какую дату вам удобно получить посылку? В течение недели, или, может на январь, февраль?

- Ну, если скажем на февраль?

- К какой дате?

- 23 февраля.

- Хорошо, 23 февраля, какую воду вы выбираете, мужскую или женскую?

 - Мужскую, раз 23 февраля.

- Давайте сверим ваши данные. Вы, ..., проживатете в городе Пинске улица…, дом .., квартира.. – всё верно?

- Верно, да.

- Почтовый индекс 225 710?

- А откуда вы узнали мой адрес?

- Вы раннее у нас приобретали или просто интересовались нашими товарами и ваши данные остались в нашей базе.

- Что-то я не припомню, чтобы к вам обращался.

- Ну, может вы могли просто поинтересоваться, у нас различные товары для дома, красоты, здоровья. Мы на рынке уже 11 лет, поэтому вы могли интересоваться нашими товарами.

- Ага, и сколько это будет стоить, услуга ваша?

- Извещение придёт на ваше почтовое отделение. Вы подойдёте с паспортом и получите посылку. Сумма к оплате 39 рублей 90 копеек.

- Спасибо, нет, я не хочу.


- Хорошо. Вы не будете делать заказ, почему решили отказаться?

- Мне что-то сомнительно ваше предложение. Спасибо.

- Ну, вы получите вашу туалетную воду в подарок, никаких здесь лохотронов нету.

- Спасибо, до свидания.
Василий Мацкевич, Медиа-Полесье
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