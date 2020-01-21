Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта





«Это настоящая перчатка космонавта, побывавшая в космосе вот буквально в 2019 году. Потом по секрету скажу, какого космонавта», — сказал Дмитрий Рогозин.





Кто именно надевал эту перчатку в космосе, глава российской госкорпорации пообещал сказать, по секрету.





Александр Лукашенко явно был рад и растроган таким презентом.





«Это первый у меня такой легендарный подарок. Спасибо, большое», — сказал он.





Видеозапись вручения подарка появилась в телеграм-канале «Пул первого». В ходе встречи Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин обсудили беларусско-российские проекты в космосе.



