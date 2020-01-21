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Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

Генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подарил президенту Беларуси перчатку космонавта. По его словам, это настоящий элемент скафандра одного из космонавтов, побывавший на орбите.


«Это настоящая перчатка космонавта, побывавшая в космосе вот буквально в 2019 году. Потом по секрету скажу, какого космонавта», — сказал Дмитрий Рогозин.

Кто именно надевал эту перчатку в космосе, глава российской госкорпорации пообещал сказать, по секрету.

Александр Лукашенко явно был рад и растроган таким презентом.

«Это первый у меня такой легендарный подарок. Спасибо, большое», — сказал он.

Видеозапись вручения подарка появилась в телеграм-канале «Пул первого». В ходе встречи Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин обсудили беларусско-российские проекты в космосе.
Reform.by
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