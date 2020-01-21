Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал. Краткое изложение работы было опубликовано в журнале Nature Immunology.





Суть исследования заключалась в поиске "необычных" способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями.





Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию.





Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз.









"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно", - сказал в разговоре с Би-би-си исследователь Генри Сиуэлл.





Как это работает

На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма.





Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток.





Метод бы испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки.





Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.





Как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Его рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.





Считается, что раковые клетки "используют" MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный в Кардиффе Т-лимфоцит, полагают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и что это клетка опухоли.





"Мы первые, кто описал Т-клетку, обнаруживающую в раковых клетках MR1. Раньше этого никто не делал", - говорит исследователь Гарри Долтон.





Это исследование не первое в своей сфере. Эксперименты по настройке иммунной системы против рака проводятся достаточно давно.









Самый известный из них - CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T T-лимфоциты - генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки.





Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками.