Как рассказал официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим, 17 января пограничники в столице Полесья задержали подозрительного гражданина:





- В ходе разбирательства было установлено, что это гражданин Ирана. На территории Беларуси он находился незаконно, более полумесяца назад у него истек срок действия визы.





Среди личных вещей задержанного были обнаружены кусачки по металлу, GPS-навигатор и мобильный телефон с картами местности, на которых были обозначены возможные пути следования через границу в обход пунктов пропуска.





Со слов иранца, он планировал попасть в Украину, а в дальнейшем в страны Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни.





- Иностранец привлечен к административной ответственности за покушение на нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Республики Беларусь. В ближайшее время он будет депортирован из страны с запретом въезда сроком на 5 лет, – подытожил Михаил Бут-Гусаим.



