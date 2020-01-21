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Извилистый путь: иранец приехал в Беларусь, чтобы через Украину попасть в ЕС

Гражданина Ирана задержали в Пинске. Он намеревался незаконно попасть в Украину.
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Как рассказал официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим, 17 января пограничники в столице Полесья задержали подозрительного гражданина:

- В ходе разбирательства было установлено, что это гражданин Ирана. На территории Беларуси он находился незаконно, более полумесяца назад у него истек срок действия визы.

Среди личных вещей задержанного были обнаружены кусачки по металлу, GPS-навигатор и мобильный телефон с картами местности, на которых были обозначены возможные пути следования через границу в обход пунктов пропуска.

Со слов иранца, он планировал попасть в Украину, а в дальнейшем в страны  Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни.

- Иностранец привлечен к административной ответственности за покушение на нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Республики Беларусь. В ближайшее время он будет депортирован из страны с запретом въезда сроком на 5 лет, – подытожил Михаил Бут-Гусаим.  

 
Источник: Медиа-Полесье
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