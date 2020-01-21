Студент в пьяном угаре разгромил ресторан в Витебске

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, история началась с того, что 18-летний парень выпивал со своими знакомыми. На столе были крепкие напитки. Их доза оказалась слишком высокой для молодого человека: подробностей застолья он не помнит.





Остальные действия зафиксированы. Сначала парень повредил два автомобиля, припаркованные в одном из дворов. Затем он смог войти через служебный вход в ресторан, куда уже пришли первые работники.





Его попытались выпроводить, но молодой человек стал громить кухню ресторана. Он разбил кассовый аппарат, весы, повредил технику, стеклопакет, перевернул несколько столов.













Успокоили буяна милиционеры, прибывшие по вызову. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе у молодого человека содержится 2 промилле алкоголя.





По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.