Убийство бизнесмена под Гродно: появились новые подробности

Напомним, 55-летний бизнесмен был найден со смертельными огнестрельными ранениями возле своего дома в Гродненском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. К расследованию подключены опытные следователи и оперативники уголовного розыска.





"14 января в период времени с 22:15 до 22:30 по улице Суворова в направлении КПП Брузги двигалась неустановленная машина такси. Управление уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома просит выйти на связь водителя данного транспортного средства, а также возможных его пассажиров", - сообщили Sputnik во вторник в УВД.





Сотрудники уголовного розыска, которые работают над раскрытием данного преступления, просят таксиста и пассажиров позвонить по телофанам: 79-70-20, 79-70-21 или по короткому номеру 102.





По их словам, информация необходима для раскрытия особо тяжкого преступления. В УВД отметили, что конфиденциальность они гарантируют.









Как ранее сообщалось, в рамках расследования дела отрабатывается все возможные версии преступления, среди которых убийство, связанное с бизнесом.











