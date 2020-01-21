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Убийство бизнесмена под Гродно: появились новые подробности

Оперативники, работающие над раскрытием убийства, ведут поиск водителя такси, который мог проезжать мимо места преступления, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, 55-летний бизнесмен был найден со смертельными огнестрельными ранениями возле своего дома в Гродненском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. К расследованию подключены опытные следователи и оперативники уголовного розыска.

"14 января в период времени с 22:15 до 22:30 по улице Суворова в направлении КПП Брузги двигалась неустановленная машина такси. Управление уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома просит выйти на связь водителя данного транспортного средства, а также возможных его пассажиров", - сообщили Sputnik во вторник в УВД.

Сотрудники уголовного розыска, которые работают над раскрытием данного преступления, просят таксиста и пассажиров позвонить по телофанам: 79-70-20, 79-70-21 или по короткому номеру 102.

По их словам, информация необходима для раскрытия особо тяжкого преступления. В УВД отметили, что конфиденциальность они гарантируют.


Как ранее сообщалось, в рамках расследования дела отрабатывается все возможные версии преступления, среди которых убийство, связанное с бизнесом.
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