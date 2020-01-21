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Экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 года тюрьмы

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 г тюремного заключения


Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда
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