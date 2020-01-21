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Посуда из IKEA оказалась токсичной

Шведская компания IKEA отзывает свои дорожные кружки — посуда оказалась опасной для здоровья. Об этом говорится в заявлении компании.

Речь идет о пластмассовых кружках Troligtvis, которые были в продаже с октября 2019 года по январь 2020-го. Причиной стала их токсичность: тесты показали превышение уровня дибутилфталата, что может привести к нарушениям в иммунной системе.


«IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка TROLIGTVIS (розовая, синяя или бежевая) с надписью Made in India ("Сделано в Индии" — прим. Ленты.ру), немедленно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье из-за смерти ребенка в результате падения на него комода Malm.
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