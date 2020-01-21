Посуда из IKEA оказалась токсичной

Речь идет о пластмассовых кружках Troligtvis, которые были в продаже с октября 2019 года по январь 2020-го. Причиной стала их токсичность: тесты показали превышение уровня дибутилфталата, что может привести к нарушениям в иммунной системе.









«IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка TROLIGTVIS (розовая, синяя или бежевая) с надписью Made in India ("Сделано в Индии" — прим. Ленты.ру), немедленно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата», — говорится в заявлении компании.





Ранее сообщалось, что IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье из-за смерти ребенка в результате падения на него комода Malm.