+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский водитель установил рекорд скорости на МКАД

Его зафиксировали фотоловушки.

На прошлой неделе по МКАД неслась легковушка со скоростью 229 км/ч. Об этом tut.by сообщили в ЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Ночью в четверг, 16 января, на 30 км МКАД (между улицами Монтажников и Есенина) на камеру фотофиксации превышения скорости попал легковой автомобиль с белорусскими номерами, который несся по трассе со скоростью 229 км/ч, при разрешенной скорости 90 км/ч. То есть превышение скорости водителем составило 139 км/ч.

В отношении водителя было вынесено постановление по статье «Превышение скорости движения» (ч. 8 ст. 18.13. КоАП Беларуси). По ней предусмотрен штраф в размере шести базовых величин (162 рубля. — Прим. tut.by).

Напомним, в 2016 году на трассе М6 23-летний минчанин на мамином внедорожнике Mercedes GL500 превысил скорость на 209 км/ч: ехал со скоростью 299 км/ч, где разрешено не более 90 км/ч, в прошлом году на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ сняли на видео Porsche 911, который очень быстро ехал в направлении областного центра: скорость автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, около 100 км/ч. При этом 911-й его опередил в считаные секунды.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru