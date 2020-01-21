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21 января пройдут похороны гитариста "Ляписа Трубецкого" Руслана Владыко

Отпевание легендарного гитариста групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Руслана Владыко пройдёт в посёлке Привольный под Минском, в церкви Святого Николая Чудотворца. Оно начнётся в 11:30 во вторник, 21 января.

Похоронят музыканта в деревне Обчак в 13:00. Об этом Еврорадио сообщил продюсер Евгений Колмыков.

Руслану Владыко было 45 лет, он был одним из основателей "Ляписа Трубецкого". Музыкант лежал в коме с июня 2019 года, когда его избили в минском микрорайоне Дражня. 19 января 2020 года Владыко умер, так и не придя в сознание.

Как раз в эти дни проходит суд по делу о его избиении.
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