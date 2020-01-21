Похоронят музыканта в деревне Обчак в 13:00. Об этом Еврорадио сообщил продюсер Евгений Колмыков.





Руслану Владыко было 45 лет, он был одним из основателей "Ляписа Трубецкого". Музыкант лежал в коме с июня 2019 года, когда его избили в минском микрорайоне Дражня. 19 января 2020 года Владыко умер, так и не придя в сознание.





Как раз в эти дни проходит суд по делу о его избиении.