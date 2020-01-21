Комитет определит, является ли вспышка коронавируса угрозой международной безопасности, и разработает рекомендации для борьбы с ней.





Как сообщает ТАСС , в Китае умер уже четвертый человек, зараженный новым типом коронавируса. В настоящее время в больнице города Ухань остаются 169 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии.





В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю, однако случаи заражения были зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.





Всемирная организация здравоохранения подтвердила: китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром (верблюжий грипп).





Что известно про новый вирус