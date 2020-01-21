В Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

«21 января на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду, который сохранится до конца дня», — говорится в сообщении.





В Минске также прогнозируется сильный ветер, но его порывы будут чуть слабее — до 15−18 м/c.





Рекомендации МЧС при сильном ветре:



