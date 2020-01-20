В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 218 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.





В общей сложности уже зарегистрировано 218 случаев заражения"По имеющимся на настоящий момент данным, новый тип коронавируса определенно точно передается от человека к человеку. В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передаётся от человека к человеку", - заявил Чжун Наньшань в эфире Центрального телевидения Китая.





По его словам, есть также случаи заражения медицинского персонала, в настоящее время известно о 14 заболевших медиках.





Очаг эпидемии находится в двух районах города Ухань, в которых есть достаточно большие рынки морепродуктов. При этом там в основном продаются не морепродукты, а дичь. По предварительным выводам эпидемиологов, есть очень большая вероятность того, что вирус передался человеку от диких животных. Он отметил, что несмотря на схожесть нового типа коронавируса с SARS, это абсолютно другой вирус. По словам эксперта, в настоящее время вирус начинает распространяться, но по сравнению с SARS его инфекционность не настолько сильна.





Эксперт особо подчеркнул важность ношения даже самой обычной медицинской маски, которая не позволит попасть вирусу в дыхательные пути воздушно-капельным путем.











