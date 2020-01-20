Вспышка птичьего гриппа произошла на Украине
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Винницкой области Украины, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
По информации OIE, в результате с 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района пало почти пять тысяч домашних птиц.
Сообщается, что у погибших выявлен птичий грипп серотипа Н5. По имеющимся данным, в настоящее время в зоне риска находятся 98 тысяч птиц.
Сейчас в хозяйстве приняты экстренные меры из-за заболевания – введен карантин, сделана дезинфекция. Не исключено, что в будущем может быть проведен санитарный забой птиц.
20:54 20/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение