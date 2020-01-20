В Беларуси хотят заварить все мусоропроводы в течение максимум двух лет
Работа по завариванию мусоропроводов в жилых домах будет завершена в Беларуси в течение одного-двух лет. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Он отметил, что, например, в Гродно мусоропроводы заварили еще больше года назад.
— Там был опрос, местные органы власти приняли решение и обеспечили строительство контейнерных площадок, — отметил замминистра.
Обеспечение необходимым количеством контейнерных площадок для вывоза мусора В. Смирнов назвал важнейшим условием успешного решения данного вопроса. Он отметил, что работа по завариванию мусоропроводов активно и успешно ведется во всех крупных населенных пунктах страны.
— В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов — там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены, — сказал В. Смирнов.
Вместе с тем он напомнил, что для заваривания мусоропровода необходимо получить согласие жильцов.
20:13 20/01/2020
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