Мошенники обманывают белорусов предлагая получить компенсацию за утечку личных данных
Мошенники, под предлогом компенсации за утечки персональной информации, предлагают купить "временный номер социального страхования гражданина США", сообщают эксперты Лаборатории Касперского.
"В новости регулярно попадают всевозможные утечки данных, а в последнее время также и информация о крупных штрафах, которые платят компании, эти утечки допустившие. Вплоть до нескольких миллиардов долларов", - отмечают специалисты.
Новый вид скама, рассылок, авторы которых обещают получение крупной денежной суммы при предварительной "оплате комиссии" и т.п., затронул белорусов, а также граждан России, Алжира, Египта, ОАЭ, рассказали специалисты по интернет-безопасности.
"Мошенники действуют от имени выдуманной организации - Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. На фейковом сайте сообщается, что этот фонд выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных, и получить их могут граждане любой страны мира", - сообщили эксперты.
Пользователю предлагается проверить, не оказались ли его личные данные в общем доступе: для этого нужно указать имя, фамилию, телефонный номер и свои страницы в социальных сетях. После этого сообщается, что данные, в том числе фотографии, видео, контакты, были обнаружены в одной из баз утечек, что дает право получить компенсацию - несколько тысяч долларов.
Затем мошенники просят ввести номер социального страхования SSN. Затем сайт выдает уведомление об ошибке и предложение купить временный номер за $9. После перевода этой суммы общение злоумышленников с легковерным пользователем в лучшем случае прекращается, в худшем - в руки кибермошенников попадают его персональные банковские данные.
20:06 20/01/2020
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