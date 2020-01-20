



"В новости регулярно попадают всевозможные утечки данных, а в последнее время также и информация о крупных штрафах, которые платят компании, эти утечки допустившие. Вплоть до нескольких миллиардов долларов", - отмечают специалисты.





Новый вид скама, рассылок, авторы которых обещают получение крупной денежной суммы при предварительной "оплате комиссии" и т.п., затронул белорусов, а также граждан России, Алжира, Египта, ОАЭ, рассказали специалисты по интернет-безопасности.





"Мошенники действуют от имени выдуманной организации - Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. На фейковом сайте сообщается, что этот фонд выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных, и получить их могут граждане любой страны мира", - сообщили эксперты.





Пользователю предлагается проверить, не оказались ли его личные данные в общем доступе: для этого нужно указать имя, фамилию, телефонный номер и свои страницы в социальных сетях. После этого сообщается, что данные, в том числе фотографии, видео, контакты, были обнаружены в одной из баз утечек, что дает право получить компенсацию - несколько тысяч долларов.





Затем мошенники просят ввести номер социального страхования SSN. Затем сайт выдает уведомление об ошибке и предложение купить временный номер за $9. После перевода этой суммы общение злоумышленников с легковерным пользователем в лучшем случае прекращается, в худшем - в руки кибермошенников попадают его персональные банковские данные.



