Эстонские ученые озабочены состоянием Чудского озера

"Критерии оценки показывают ухудшение ситуации. Речь идет о химических, физических и гидробиологических показателях", - рассказала ERR научный сотрудник Эстонского университета естественных наук и руководитель мониторинга и исследования крупных озер Леа Тувикене (Lea Tuvikene).





На состояние озера сильно влияет уровень воды. "У нас два года подряд было сухое и весьма теплое лето. И если еще в прошлом году влияние уровня на биоту (совокупность живых видов - Прим.) не было таким большим, то в этом году это уже четко видно", - отметила Тувикене.





По ее мнению, в последнее время на состоянии озера больше сказывается природа, чем человеческая деятельность. "Все мы знаем, что климат меняется и не в лучшую для озер сторону", говорит она.





Так, прошлым летом сине-зеленые водоросли в Чудском озере составляли 90% от всех водорослей. "В случае Чудского озера опасность появляется в августе, когда уровень воды низкий, а температура воздуха высокая. Тогда водоросли начинают бурно развиваться, особенно сине-зеленые, которые могут выделять токсины. В конечном счете, это может привести к гибели рыбы" - объяснила руководитель исследования.





Для очистки Чудского озера нельзя применять такие методы как удаление донного осадка. "Единственное, что можно сделать, это снизить внешнюю нагрузку. Это всегда помогало", - сказала Тувикене.