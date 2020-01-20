+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Сообщение об этом было опубликовано в понедельник в Twitter организации.

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовет заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами. Заседание комитета пройдет в среду, 22 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей комитета будет установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Он также займется выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, по последним данным, составляет 217 человек. Число зараженных в городе Ухань, где произошла вспышка, составляет 198 человек, из них трое умерли. По одному подтвержденному случаю заражения зафиксированы в Южной Корее, Таиланде и Японии.

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru