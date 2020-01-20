В Борисове следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.





Сегодня утром, 20 января, в арке между подъездами многоквартирного дома на одной из улиц в Борисове жильцами обнаружено без признаков жизни тело 55-летнего жителя райцентра.





По предварительным данным, мужчина при езде на велосипеде упал в яму глубиной около двух метров, выкопанную при проведении ремонта канализационных труб.





По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.





Опрашиваются выполнявшие ремонтные работы сотрудники коммунальной организации, изъята документация. Все обстоятельства происшествия выясняются.







