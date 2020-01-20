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Шок! Борисовчанин погиб, провалившись в выкопанную коммунальщиками яму

По всей видимости, яма не была огорожена.

В Борисове следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

Сегодня утром, 20 января, в арке между подъездами многоквартирного дома на одной из улиц в Борисове жильцами обнаружено без признаков жизни тело 55-летнего жителя райцентра.

По предварительным данным, мужчина при езде на велосипеде упал в яму глубиной около двух метров, выкопанную при проведении ремонта канализационных труб.

По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Опрашиваются выполнявшие ремонтные работы сотрудники коммунальной организации, изъята документация. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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