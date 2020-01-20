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"Стас срывает тюремную робу, а ее принудительно надевают на него"

Как сообщила правозащитникам «Весны» сестра приговоренных к смертной казни 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых, адвокат Станислава после встречи с подзащитным рассказала о давлении на него.

"Стас срывает тюремную робу, а ее принудительно надевают на него"
Братья Костевы находятся теперь в могилёвской тюрьме №4.

По информации адвоката, Станислав отказывается надевать на себя специальную тюремную робу, на которой написано «ИМН» — исключительная мера наказания. На практике в Беларуси эту робу выдают приговоренным к смертной казни еще до того, как приговор вступит в законную силу.

«Стас срывает тюремную робу, а ее принудительно надевают на него. У него реальный стресс из-за этого», — рассказывает его сестра Анна.

Также начальник могилевской тюрьмы №4 отказывается принимать заявление у 19-летнего Станислава Костева на свидание со священнослужителем.

«Не положено и всё тут», — по словам Анны так объясняет отказ начальник тюрьмы.    

Кроме того, Станислава теперь содержат в карцере, месте, где обычно содержат осужденных, совершивших дисциплинарное взыскание.

Адвокат готовит жалобу начальнику тюрьмы и в Департамент исполнения наказаний.

По мнению координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, такое поведение администрации могилевской тюрьмы в определенной степени можно расценивать как давление.


Напомним, 10 января на выездном заседании Могилевского областного суда в Черикове были вынесены сразу два сметных приговора в отношении двух братьев 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых. 

Их обвинили в убийстве учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома. 

Приговор о назначении высшей меры наказания — расстрела, вынес судья Михаил Мельников.
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