В случае отказа водители обещают всеми законным способами блокировать работу служб такси.





— Именно из-за существующих тарифов водителям приходится работать по 16, а то и 18 часов. Чтобы хоть что-то да заработать. И это уже становится небезопасно, — объясняет TUT.BY позицию недовольных один из инициаторов требования.





Напомним, первые попытки высказать недовольство сложившейся ситуацией с тарифами таксисты предпринимали уже в середине ноября прошлого года.





Публикуем полный текст письма, которое попало в редакцию. Под письмом на сегодняшний день подписалось уже 105 человек.









Это письмо активные водители уже разослали в диспетчерские службы и до 30 января будут ждать ответа. Если цены не поднимут, таксисты обещают блокировать работу перевозчиков и сервисов каждый рабочий день с 7 утра до 12.00.





Проще говоря, водители просто не будут принимать заказы от пассажиров, а тем своим коллегам, кто не поддержит и все же выйдет на работу, будут создавать фейковые заказы.





Кроме того, наш собеседник также сообщил, что таксисты ведут разговоры о крайней мере: перекрыть в час пик центральный проспект в одной из точек.