На третьей линии минской подземки монтируют защитные экраны





— На строящейся станции «Ковальская Слобода» специалисты нашего предприятия уже завершают монтаж защитных экранов, дверей автоматических станционных (ДАС), как они именуются в проектной документации, — рассказал Минск-новости генеральный директор УП «Минскметрострой» Леонид Стухальский. — На платформе соседней станции «Вокзальная» мы также уже приступили к подготовительным работам по установке ДАС.





Одновременно трудятся две бригады, одна готовит анкерные отверстия на перроне, вторая затем занимается монтажом данного оборудования. Приобретено оно было у турецкой компании. Для производства этого вида работ УП «Минскметрострой» также закупило специальное сверлильное оборудование.





Норма сборки полного комплекта защитных экранов на две стороны одной станции — 35 дней. В подготовительный период на их платформах были задействованы маркшейдеры и геодезисты, от точности данных которых тоже зависит последующее бесперебойное функционирование ДАС.





Весьма ответственны работы и у монтажников защитных экранов: вынос оборудования по осям на платформе должен быть рассчитан вплоть до миллиметров и даже микрон. Иначе стекло будет зажиматься, а двери — плохо открываться и закрываться.









В соответствии с запланированным графиком на «Ковальской Слободе» установка ДАС должна быть завершена к 1 февраля