"Если посмотреть на Уголовный кодекс, то, может быть, часть из них должна перейти в разряд административных проступков. Если такую возможность Генпрокуратура предусмотрит, это будет неплохо", - отметила Чуприс.

Как сообщалось, в настоящее время идет активное обсуждение изменений в КоАП.