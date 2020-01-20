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Замглавы Администрации президента не исключает декриминализации ряда уголовных статей

Возможность декриминализации части деяний, ответственность за которые определяется Уголовным кодексом, изучит Генеральная прокуратура, сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ в воскресенье.

"Если посмотреть на Уголовный кодекс, то, может быть, часть из них должна перейти в разряд административных проступков. Если такую возможность Генпрокуратура предусмотрит, это будет неплохо", - отметила Чуприс.
Как сообщалось, в настоящее время идет активное обсуждение изменений в КоАП. 
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