Прощание с гитаристом "Ляписов" пройдет 21 января





"Руслан Петрович Владыко 12.07.1974 - 19.01.2020.





21.01.2020

Отпевание: Поселок Привольный (Минский р-н), церковь Ник. Чудотворца, 11:30.

Похороны: д. Обчак (Минский р-н), 13:00", - написал продюсер группы Евгений Колмыков на своей странице в Facebook.





Как сообщалось ранее, Руслан Владыко, не приходя в сознание, скончался утром 19 января на 46 году жизни.





В июне 2019 года музыкант впал в кому после нападения неизвестного в Минске.





У Владыко была диагностирована серьезная черепно-мозговая травма.





Панк-рок-группа "Ляпис Трубецкой" была образована в 1989 г. и прекратила деятельность в августе 2014-го, фактически распавшись на два коллектива: Brutto и Trubetskoy (где Владыко продолжил карьеру гитариста).