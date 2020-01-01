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Прощание с гитаристом "Ляписов" пройдет 21 января

Гитарист, один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко будет похоронен 21 января на кладбище деревни Обчак Минского района.


"Руслан Петрович Владыко 12.07.1974 - 19.01.2020. 

21.01.2020
 
Отпевание: Поселок Привольный (Минский р-н), церковь Ник. Чудотворца, 11:30. 
Похороны: д. Обчак (Минский р-н), 13:00", - написал продюсер группы Евгений Колмыков на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, Руслан Владыко, не приходя в сознание, скончался утром 19 января на 46 году жизни.

В июне 2019 года музыкант впал в кому после нападения неизвестного в Минске. 

У Владыко была диагностирована серьезная черепно-мозговая травма.

Панк-рок-группа "Ляпис Трубецкой" была образована в 1989 г. и прекратила деятельность в августе 2014-го, фактически распавшись на два коллектива: Brutto и Trubetskoy (где Владыко продолжил карьеру гитариста).
Источник: interfax.by
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