Олигархам Лукашенко закон не писан? "Табакерки" ставят уже в центре Минка, а это запрещено!
В Минске установили киоск «Табакерка» в пределах первого кольца, что делать запрещено.
Об этом сообщают в телеграм-канале «МотолькоПомоги» со ссылкой на пост Валентина Болтача в твиттере.
Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил» по указу Лукашенко.
Однако по решению Мингорисполкома, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.
Этого правила придерживались до недавнего времени, пока на днях не поставили киоск возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это в границах городского ядра (первого кольца).
Правда, «Табакерки» Мингорисполком также запрещает устанавливать около школ и больниц, но иногда и это правило не выполняется. Дело в том, что запрет по сути никак формально не прописан. Нет ни решения Мингорисполкома, ни другого законодательного акта по этому поводу.
Напомним, «Энерго-Оил» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.
Источник: tut.by
10:38 20/01/2020
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