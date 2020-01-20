Об этом сообщают в телеграм-канале «МотолькоПомоги» со ссылкой на пост Валентина Болтача в твиттере.









Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил» по указу Лукашенко.





Однако по решению Мингорисполкома, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.





Этого правила придерживались до недавнего времени, пока на днях не поставили киоск возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это в границах городского ядра (первого кольца).





Правда, «Табакерки» Мингорисполком также запрещает устанавливать около школ и больниц, но иногда и это правило не выполняется. Дело в том, что запрет по сути никак формально не прописан. Нет ни решения Мингорисполкома, ни другого законодательного акта по этому поводу.





Напомним, «Энерго-Оил» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.



