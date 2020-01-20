+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Олигархам Лукашенко закон не писан? "Табакерки" ставят уже в центре Минка, а это запрещено!

В Минске установили киоск «Табакерка» в пределах первого кольца, что делать запрещено.

Об этом сообщают в телеграм-канале «МотолькоПомоги» со ссылкой на пост Валентина Болтача в твиттере.


Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил»  по указу Лукашенко

Однако по решению Мингорисполкома, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.

Этого правила придерживались до недавнего времени, пока на днях не поставили киоск возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это в границах городского ядра (первого кольца).

Правда, «Табакерки» Мингорисполком также запрещает устанавливать около школ и больниц, но иногда и это правило не выполняется. Дело в том, что запрет по сути никак формально не прописан. Нет ни решения Мингорисполкома, ни другого законодательного акта по этому поводу.

Напомним, «Энерго-Оил» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru