Ужас! На берегу Свислочи обнаружили труп молодого мужчины
На берегу Свислочи утром 19 января обнаружили труп мужчины.
Как сообщает «Минск-Новости», женщина гуляла с собакой недалеко от гостиницы «Беларусь» по набережной Свислочи. Тело мужчины нашел ее питомец — труп лежал на суше у нового пешеходного мостика, соединяющего гостиницу и Дворец спорта. Минчанка вызвала «скорую» и милицию.
Сотрудники оперативно-дежурной службы Центрального РУВД подтвердили: найдено тело мужчины, на вид примерно 30-35 лет.
Другие подробности пока не сообщаются
10:08 20/01/2020
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