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Ужас! На берегу Свислочи обнаружили труп молодого мужчины

На берегу Свислочи утром 19 января обнаружили труп мужчины.

Как сообщает «Минск-Новости», женщина гуляла с собакой  недалеко от гостиницы «Беларусь» по набережной Свислочи. Тело мужчины нашел ее питомец — труп лежал на суше у нового пешеходного мостика, соединяющего гостиницу и Дворец спорта. Минчанка вызвала «скорую» и милицию.

Сотрудники оперативно-дежурной службы Центрального РУВД подтвердили: найдено тело мужчины, на вид примерно 30-35 лет.

Другие подробности пока не сообщаются
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