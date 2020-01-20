В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых





Во время исследования, проведенного в испытательном центре ведомства, в красной икре не было выявлено ДНК лосося, нерки или кеты. Однако на маркировке продукция заявлялась как «икра лососевая зернистая горбуша сорт первый ГОСТ 18173–2004».





Отмечается, что отсутствие обозначенного компонента нарушает требования Технического регламента Таможенного союза.





Специалисты Россельхознадзора пояснили, что их задачей было выявление в составе икры ДНК лососевых рыб, а из чего она состоит на самом деле, они утверждать не могут. «Не исключено, что это икра дешевой рыбы, а может быть и так, что глицериновые шарики», — рассказали в испытательном центре.





На данный момент власти Волгоградской области решают, как поступить с икрой сомнительного производства.





В декабре 2010 года жителю Санкт-Петербурга продали 13 килограммов пластмассовых шариков под видом черной икры. Он купил их за 234 тысячи рублей.