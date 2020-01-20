Метелей и мороза не стоит ждать и в феврале

Синоптики предполагали, что "привычная зима" наступит к середине февраля.





Однако, опять же по предварительным прогнозам, в начале последнего месяца зимы на большую часть дней прогнозируются положительные температуры - от +1 до 10°C.





Но ближайшие недели прогнозируется облачная погода, что касается осадков - будут, как и прежде, чередоваться дожди и мокрый снег.