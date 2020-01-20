Метелей и мороза не стоит ждать и в феврале
Климатическая зима в Беларуси так и не наступила, сообщал в декабре Белгидромет.
Синоптики предполагали, что "привычная зима" наступит к середине февраля.
Однако, опять же по предварительным прогнозам, в начале последнего месяца зимы на большую часть дней прогнозируются положительные температуры - от +1 до 10°C.
Но ближайшие недели прогнозируется облачная погода, что касается осадков - будут, как и прежде, чередоваться дожди и мокрый снег.
10:01 20/01/2020
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