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Метелей и мороза не стоит ждать и в феврале

Климатическая зима в Беларуси так и не наступила, сообщал в декабре Белгидромет.

Синоптики предполагали, что "привычная зима" наступит к середине февраля.

Однако, опять же по предварительным прогнозам, в начале последнего месяца зимы на большую часть дней прогнозируются положительные температуры - от +1 до 10°C.

Но ближайшие недели прогнозируется облачная погода, что касается осадков - будут, как и прежде, чередоваться дожди и мокрый снег.
Интерфакс
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