+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Великобритании украинский герб отнесли к экстремистской символике

Полиция Великобритании посчитала герб Украины экстремистским символом. Украинское посольство возмутилось этим фактом, передает "Белсат".

Список экстремистских символов, составленный контртеррористической полицией Великобритании, опубликовала «The Guardian». В нем среди «правых символов» обозначены татуировки в виде украинского Тризуба, а среди списка «сторонников господства белых» – шеврон украинского батальона «Азов».

С критикой такого подхода выступило посольство Украины в Лондоне.

«Добавить Тризуб, национальный символ и государственный герб Украины, закрепленный в Конституции, в «Пособие по борьбе с экстремизмом», изданное антитеррористической полицией для учителей и медицинского персонала, – более чем вызывающе», – заявили в Twitter дипломатического представительства.

Посольство требует исключения Тризуба из справочника и официальных извинений.
Источник: МГ/МВ belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru