Почему шведы побеждают коррупцию, а белорусы нет

Коррупционные скандалы сотрясают Беларусь не первый год. Суды над высокопоставленными чиновниками давно стали общим местом, пишет "Солидарность"





А вот Швеция, если и не устранила коррупцию напрочь, то смогла сильно прижать ей хвост. Долгое время коррупция в этой стране чувствовала себя как дома, но затем шведское руководство взяло курс на кардинальную модернизацию государства и общества.





Был разработан комплекс мер, направленных на полное исключение корыстных побуждений у чиновников, и изменён сам принцип госрегулирования: теперь оно стало основываться на стимулах честного и ответственного управления – через налоги, льготы, субсидии – а не путём разрешений и запретов. То есть у чиновников забрали главный коррупционный инструмент – возможность разрешать и запрещать по своему меркантильному усмотрению.





Попутно шведский парламент и правительство установили высокие этические стандарты для чиновников и стали добиваться их исполнения. Спустя всего несколько лет честность стала престижной нормой среди госслужащих.





При этом шведские законы далеко не такие жестокие, как белорусские, и уголовный кодекс сыграл не самую важную роль в борьбе с коррупцией. Ключевым фактором в этом деле стало воспитание шведского общества. Ещё в 1923 году в Швеции было создано общественное объединение «Институт против взяток», начавшее формировать в обществе атмосферу нетерпимости к мздоимству. Со временем это принесло свои плоды.





Благодаря общественным установкам в Швеции с подозрением относятся к любому бизнесмену, сумевшему получить сверхвысокий доход за короткий период, или к чиновнику, доходы которого существенно ниже его расходов. Общественное мнение превратит такого бизнесмена в парию, потому что никто ему не будет доверять ни в бизнесе, ни в быту, а чиновника вынудит уйти с должности и не позволит ему больше получить работу ни на госслужбе, ни в частном бизнесе.





Ведущую роль в осуществлении общественного контроля играют шведские СМИ. Не связанные по рукам и ногам драконовскими законами вроде белорусских, они предают огласке любые случаи коррупции, невзирая на лица и должности. Если коррупционный эпизод получает огласку в прессе, правоохранители тут же начинают расследование по изложенным фактам. Любопытно, что сами шведы охотно делятся информацией с журналистами, так как доверяют им и верят в их профессионализм.





Ещё один козырь антикоррупционной борьбы – максимальная доступность информации. Для граждан Швеции открыт доступ к внутренним документам госуправления. Любой человек может позвонить, например, в налоговую и получить сведения о любом чиновнике, вплоть до премьер-министра – о его доходах, имуществе, имеющихся у него транспортных средствах, и даже о его долгах.





В результате всех этих мер Швеция может похвастаться одним из самых низких уровней коррупции в мире – ежегодно шведские суды выносят всего-то порядка 10 приговоров по коррупционным делам, причём, большинство из них не тяжкие, тянущие максимум на штраф. Одними лишь мерами законодательного регулирования и уголовными наказаниями такого результата достичь бы не удалось.