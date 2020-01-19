В Польше у белоруса случился инсульт. Ему нужна помощь

15 января во время пребывания в Торуни (Польша) у Дмитрия Шевеля случился инсульт. В торуньском воеводском госпитале была сделана сложная операция, после которой пациент находится в бессознательном тяжелом состоянии. Дмитрий Шевель – член Независимого профсоюза РЭП и член БНФ, был уволен в Беларуси с работы за общественную деятельность и вынужден искать работы за рубежом.





Сейчас рядом с ним находится жена Татьяна. Ситуация осложняется тем, что прибыв на место трудоустройства, Дмитрий еще не получил медицинской страховки (работодатель объяснял жене, что еще не успел оформить документы). В результате помимо тяжелого состояния здоровья может возникнуть потребность вести юридические споры с работодателем, требующим знания польского языка. За каждый день быта в больнице и медицинскую помощь семье Дмитрия начисляют огромные цены, пока, как говорит Татьяна, речь идет о 15 тыс. злотых. Денежная помощь необходима на то, чтобы рядом с Дмитрием в Торуни могла находиться жена Татьяна (расходы на проживание), а также на оплату медицинских услуг, лекарств и послеоперационную реабилитацию.





Помощь с беларуских карточек можно перечислить на специальный счет через платформу МОЛОМОЛА . Убедитесь, что ваша банковская карточка-это VISA или MasterCard, она выпущена белорусским банком, срок ее действия еще не истек, и на ней имеется необходимая сумма, а также подключена услуга 3D Secure.









Сбор средств в Польше координируется через неправительственную организацию “Беларуский дом “ – перечислить деньги можно на счет белорусского Дома: 90 1090 1870 0000 0001 4217 6050 FUNDACJA” BIAŁORUSKI DOM” Ul. Wiejska 13/3 00-480 Warszawa. с меткой:”Darowizna na leczenie Zmicera Szewela”. Все полученные средства Беларуский Дом передаст жене Дмитрия. Информация о сборе средств в Польше на белорусском и на польском языках доступна здесь





Внимание: если перевод на иностранный счет невозможен через ваш интернет-банкинг, то советуем обратиться в кассу любого банка для осуществления банковского пересказа на указанный выше польский счет.