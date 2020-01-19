Тепло и туманно: какой будет погода в начале недели

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно, без существенных осадков. На территории страны ожидаются туман, слабый гололед. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.





Температура воздуха в течение суток будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.