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Тепло и туманно: какой будет погода в начале недели

До 3 градусов тепла и туман ожидаются в Беларуси в понедельник, 20 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно, без существенных осадков. На территории страны ожидаются туман, слабый гололед. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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